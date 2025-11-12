VIsite Ouverte du Centre Innovation – CMQE Industrie du Futur IDF Centre innovation d’Evry Évry-Courcouronnes

VIsite Ouverte du Centre Innovation – CMQE Industrie du Futur IDF Mercredi 12 novembre, 14h00 Centre innovation d’Evry Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T14:00:00 – 2025-11-12T16:00:00

Bienvenue dans la 4ème révolution industrielle !

Le centre innovation a été développé sur l’université d’Evry, son activité, autour d’une ligne de production flexible et d’un learning lab, permet :

 la démonstration et formation des entreprises

 la formation des enseignants, des étudiants, des salariés

 l’orientation des plus jeunes vers les métiers industriels

 la recherche et l’innovation avec les chercheurs, les start-ups, les étudiants et les industriels

 l’accélération des transferts technologiques tant pour répondre aux

enjeux industriels que pour la montée en compétences dans les formations

Déroulement d’une visite ouverte

– Accueil, tour de table,

– présentation du campus et de l’industrie du futur

– Démonstrations des technologies sur la ligne de production

– Echanges sur les interactions CMQ – acteurs de formation et d’orientation – entreprises

Centre innovation d'Evry Rue du Luberon et du Vercors, 91080 Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France

Le Centre innovation, plateau mutualisé de l’industrie 4.0 permet la découverte, la formation, l’innovation et la recherche. Venez à la rencontre du Campus des Métiers et des Qualifications. Industrie 4.0 Technologies

