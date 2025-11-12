VIsite Ouverte du Centre Innovation – CMQE Industrie du Futur IDF Centre innovation d’Evry Évry-Courcouronnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-12T14:00:00 – 2025-11-12T16:00:00
Bienvenue dans la 4ème révolution industrielle !
Le centre innovation a été développé sur l’université d’Evry, son activité, autour d’une ligne de production flexible et d’un learning lab, permet :
la démonstration et formation des entreprises
la formation des enseignants, des étudiants, des salariés
l’orientation des plus jeunes vers les métiers industriels
la recherche et l’innovation avec les chercheurs, les start-ups, les étudiants et les industriels
l’accélération des transferts technologiques tant pour répondre aux
enjeux industriels que pour la montée en compétences dans les formations
Déroulement d’une visite ouverte
– Accueil, tour de table,
– présentation du campus et de l’industrie du futur
– Démonstrations des technologies sur la ligne de production
– Echanges sur les interactions CMQ – acteurs de formation et d’orientation – entreprises
Centre innovation d'Evry Rue du Luberon et du Vercors, 91080 Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France
Le Centre innovation, plateau mutualisé de l’industrie 4.0 permet la découverte, la formation, l’innovation et la recherche. Venez à la rencontre du Campus des Métiers et des Qualifications. Industrie 4.0 Technologies
