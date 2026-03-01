Visite Ouverture du FabLAb de Clamecy Fab’N’Lab de Clamecy Clamecy

Visite Ouverture du FabLAb de Clamecy

Fab’N’Lab de Clamecy 10-12 Rue de Druyes, Maison du développement Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:00:00

fin : 2026-04-09 20:00:00

Date(s) :

2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

Découverte de la fabrication numérique au travers des fabLabs.

Le Fab’N’Lab de Clamecy est un espace tiers lieu de rencontres autour du numérique et de la créativité. Outil pour résorber la fracture numérique dans les territoires ruraux, par l’accompagnement aux usages et ouverts à tous les publics, ces laboratoires de fabrication numérique sont dotés de machines-outils pilotées par ordinateur, telles que des machines de découpe laser, à fil chaud et à vinyle ; des thermo-formeuses ; des brodeuses numériques ; des imprimantes

3D… Ils permettent la conception, la réalisation et la fabrication de presque tout par soi-même (bibelots de décoration, stickers, pièces de carrosserie, personnalisation de textiles, …) et dans des matériaux très variés (plastiques, bois, vinyle, tissus, pierre, chocolat,…). Un Fab Lab n’est pas à confondre avec une boutique pour passer commande de pièces ! Il s’agit d’un espace d’échange et de création collaborative.

On y vient avec une idée, un projet ; on apprend au contact des autres usagers et des équipes d’accompagnement numérique (makers, médiateurs, animateurs) ; on partage ses connaissances et ses savoir-faire.

Réparer une pièce de tondeuse, réaliser des créations de Noël, fabriquer un prototype… mais peut-être également les inventions qui feront les succès de demain ? .

Fab’N’Lab de Clamecy 10-12 Rue de Druyes, Maison du développement Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté remy.huot@nievre.fr

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L’événement Visite Ouverture du FabLAb de Clamecy Clamecy a été mis à jour le 2026-03-18 par ENERGY CITIES