Visite Pâques et Chasse aux Œufs Réservée aux Enfants Musée de l’école de Nancy Nancy

Visite Pâques et Chasse aux Œufs Réservée aux Enfants

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 10:30:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

À l’occasion de ce dimanche pascal, les enfants découvrent d’abord les collections du musée de l’École de Nancy, avant de sa lancer dans une grande chasse aux œufs dans le jardin!

Pour les enfants de 4 à 10 ans.

Réservation par téléphone ou par mail.Enfants

4 .

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr

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English :

On this Easter Sunday, children first discover the collections of the Musée de l?École de Nancy, before embarking on a great egg hunt in the garden!

For children aged 4 to 10.

Reservations by phone or e-mail.

L’événement Visite Pâques et Chasse aux Œufs Réservée aux Enfants Nancy a été mis à jour le 2026-03-21 par DESTINATION NANCY