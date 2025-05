VISITE PARC DU MANOIR DE LA VIGNETTE – Le Cellier, 7 juin 2025 07:00, Le Cellier.

Loire-Atlantique

VISITE PARC DU MANOIR DE LA VIGNETTE Manoir de la Vignette Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Dans le cadre des rendez-vous aux jardins 2025, visitez le parc du Manoir de la Vignette.

Visite commentée du parc de la Vignette

Parc et manoir surplombant la Loire. Superbes vues et très beaux arbres

Des cheminements permettent une promenade de découverte de l’ensemble des lieux. Des documents d’origine de la réalisation et de l’évolution du parc et du bâtiment sont à découvrir

des-jamonieres.philippe@orange.fr .

Manoir de la Vignette

Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 63 77 61

Visit the Parc de la Vignette as part of the Rendez-vous aux Jardins 2025.

Besuchen Sie im Rahmen der Rendez-vous aux jardins 2025 den Parc de la Vignette.

Visitate il Parc de la Vignette nell’ambito del Rendez-vous aux Jardins 2025.

Visite el Parc de la Vignette en el marco del Rendez-vous aux Jardins 2025.

