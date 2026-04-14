Visite parc et jardin du château d’Epiré, parc et jardin du château d’Epiré, Saint-Georges-sur-Loire
Visite parc et jardin du château d’Epiré, parc et jardin du château d’Epiré, Saint-Georges-sur-Loire vendredi 5 juin 2026.
Visite parc et jardin du château d’Epiré 5 – 7 juin parc et jardin du château d’Epiré Maine-et-Loire
Visite commentée adultes 10€ (réductions chômeurs étudiants)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Visite du jardin potager et du parc par les propriétaires (histoire des lieux et de ses habitants, culture du jardin, variétés botaniques, méthodes pratiquées)
parc et jardin du château d’Epiré 49170 Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite du jardin potager et du parc par les propriétaires (histoire des lieux et de ses habitants, culture du jardin, variétés botaniques, méthodes pratiquées)
javques Bizard©
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