Visite parc et jardin du château d’Epiré, parc et jardin du château d’Epiré, Saint-Georges-sur-Loire

Visite parc et jardin du château d’Epiré 5 – 7 juin parc et jardin du château d’Epiré Maine-et-Loire

Visite commentée adultes 10€ (réductions chômeurs étudiants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Visite du jardin potager et du parc par les propriétaires (histoire des lieux et de ses habitants, culture du jardin, variétés botaniques, méthodes pratiquées)

parc et jardin du château d’Epiré 49170 Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite du jardin potager et du parc par les propriétaires (histoire des lieux et de ses habitants, culture du jardin, variétés botaniques, méthodes pratiquées)

javques Bizard©