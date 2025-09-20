Visite-Parcours de l’exposition « Pépites ! Lumière sur les collections mulhousiennes » Musée des beaux-arts Mulhouse

Gratuit, sur réservation

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

En compagnie de Isabelle Dubois-Brinkmann, directrice des musées.

Cette visite est une étape du parcours ci-dessous :

11h : découverte de l’exposition Mulhouse vue d’en haut à la Bibliothèque Grand Rue.

12h à 13h : possibilité de pique-nique dans le jardin du Musée des Beaux-Arts avec un repas tiré du sac (boisson offerte).

13h : visite de l’exposition Pépites ! au Musée des Beaux-Arts

14h à 15h : café offert dans le jardin du musée.

15h : visite de Trésors d’industrie à la Maison du patrimoine.

Musée des beaux-arts 4 Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse, France Collection de peinture flamande et hollandaise. Collection de peintures françaises du XVIIe, XVIIIe et XIXe. La peinture des années 1860-1914 constitue le point fort de cet ensemble. Collection d'œuvres d'artistes régionaux.

Journées européennes du patrimoine 2025

© D. Schoenig