Visite parcours instrumental MuPop (Music Museum) Montluçon

Visite parcours instrumental

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-18 11:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-18

Au fil de la visite, plongez dans l’histoire des instruments et laissez-vous surprendre par l’importante collection de vielles à roue et de cornemuses, parmi les tout premiers instruments à avoir intégré le musée.

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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62

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English :

Take a tour of the history of these instruments, and be amazed by the large collection of hurdy-gurdies and bagpipes, some of the very first instruments to enter the museum.

L’événement Visite parcours instrumental Montluçon a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme