Visite-parcours pour découvrir le triptyque « La gloire de Bordeaux » d’André Lhote Station Marne Bordeaux

Visite-parcours pour découvrir le triptyque « La gloire de Bordeaux » d’André Lhote Station Marne Bordeaux samedi 20 septembre 2025.

Visite-parcours pour découvrir le triptyque « La gloire de Bordeaux » d’André Lhote Samedi 20 septembre, 14h00 Station Marne Gironde

25 places. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

L’université de Bordeaux et le musée d’Aquitaine de la Ville de Bordeaux proposent un parcours pour découvrir le triptyque « La gloire de Bordeaux » que réalise en 1955 André Lhote, peintre cubiste majeur né à Bordeaux et parcourir l’exposition « Le Monde d’après, 1944-1954. Des lendemains qui chantent » qui s’attache à montrer les transformations majeures de l’après-guerre.

Samedi 20 septembre

14h à Station Marne (16-22 cours de la Marne, campus Victoire à Bordeaux) : présentation par Romain Wenz de l’œuvre d’André Lhote – durée 25 min

14h45 au musée d’Aquitaine (20 cours Pasteur à Bordeaux) : visite de l’exposition « Le monde d’après, 1944-1954. Des lendemains qui chantent ?» par Romain Wenz, commissaire de l’exposition – durée 45 min

Inscription obligatoire : service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr

Station Marne 16 cours de la Marne, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.u-bordeaux.fr/campus/decouvrir-les-campus/campus-victoire/station-marne [{« type »: « email », « value »: « service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « mailto:service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr »}] Station Marne concrétise la volonté de l’université de Bordeaux de cultiver la proximité, la convivialité et le vivre ensemble pour ses étudiants et sa communauté universitaire, mais aussi l’ouverture aux habitants de Bordeaux et de la Métropole.

Lieu hybride consacré à la vie étudiante et au partage des savoirs, ce pôle de vie a été conçu dans une logique de coopération et de co-construction.

Ainsi, au-delà de l’offre de services et d’activités, y sont déployés une programmation et des projets ayant pour objectif le bien-être, la rencontre mais aussi la transmission et la valorisation des savoirs. Tram B arrêt Victoire

Journées européennes du patrimoine 2025

©Lysiane Gauthier/musée d’Aquitaine