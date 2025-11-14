Visite Parqueterie JANOD Parqueterie Janod Doucier

Visite Parqueterie JANOD Vendredi 14 novembre, 10h00 Parqueterie Janod Jura

Début : 2025-11-14T10:00:00 – 2025-11-14T12:00:00

Fin : 2025-11-14T10:00:00 – 2025-11-14T12:00:00

Parqueterie Janod 655 rue du moulin 39130 doucier Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Permettre à des jeunes accompagnés par la Mission Locale de découvrir l’entreprise et ses métiers pour éventuellement y travailler