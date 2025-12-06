VISITE PASSEJADA AU MUSÉE Mende
VISITE PASSEJADA AU MUSÉE Mende samedi 6 décembre 2025.
VISITE PASSEJADA AU MUSÉE
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Tarif : 0 – 0 – 8 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06 15:30:00
Date(s) :
2025-12-06
L’ours aussi a une histoire locale ! Découvrez-la lors de cette visite à deux voix, en français et en occitan, de l’exposition
temporaire Ours, mythes et réalités . En partenariat avec l’ADOc48.
L’ours aussi a une histoire locale ! Découvrez-la lors de cette visite à deux voix, en français et en occitan, de l’exposition
temporaire Ours, mythes et réalités . En partenariat avec l’ADOc48
1 h | de 0 à 8 € | sur réservation .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
English :
The bear has a local history too! Discover it on this two-voice tour, in French and Occitan, of the temporary exhibition
exhibition Ours, mythes et réalités . In partnership with ADOc48.
German :
Auch der Bär hat eine lokale Geschichte! Entdecken Sie sie bei dieser zweisprachigen Führung in Französisch und Okzitanisch durch die Ausstellung
sonderausstellung Ours, mythes et réalités (Bären, Mythen und Realitäten). In Zusammenarbeit mit dem ADOc48.
Italiano :
Anche l’orso ha una storia locale! Scopritela in questo percorso a due voci, in francese e occitano, della mostra temporanea
Orsi, miti e realtà . In collaborazione con ADOC48.
Espanol :
El oso también tiene una historia local Descúbralo todo en este recorrido a dos voces, en francés y occitano, de la exposición temporal
exposición Osos, mitos y realidades . En colaboración con ADOC48.
L’événement VISITE PASSEJADA AU MUSÉE Mende a été mis à jour le 2025-11-20 par 48-OT Mende