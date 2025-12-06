VISITE PASSEJADA AU MUSÉE Mende

VISITE PASSEJADA AU MUSÉE

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : 0 – 0 – 8 EUR

Demi-journée

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 15:30:00

2025-12-06

L’ours aussi a une histoire locale ! Découvrez-la lors de cette visite à deux voix, en français et en occitan, de l’exposition

temporaire Ours, mythes et réalités . En partenariat avec l’ADOc48.

1 h | de 0 à 8 € | sur réservation .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

English :

The bear has a local history too! Discover it on this two-voice tour, in French and Occitan, of the temporary exhibition

exhibition Ours, mythes et réalités . In partnership with ADOc48.

German :

Auch der Bär hat eine lokale Geschichte! Entdecken Sie sie bei dieser zweisprachigen Führung in Französisch und Okzitanisch durch die Ausstellung

sonderausstellung Ours, mythes et réalités (Bären, Mythen und Realitäten). In Zusammenarbeit mit dem ADOc48.

Italiano :

Anche l’orso ha una storia locale! Scopritela in questo percorso a due voci, in francese e occitano, della mostra temporanea

Orsi, miti e realtà . In collaborazione con ADOC48.

Espanol :

El oso también tiene una historia local Descúbralo todo en este recorrido a dos voces, en francés y occitano, de la exposición temporal

exposición Osos, mitos y realidades . En colaboración con ADOC48.

