Visite patrimoine à Saint Ursin (Saint-Jean-des-Champs) Eglise de Saint Ursin Saint-Jean-des-Champs
Visite patrimoine à Saint Ursin (Saint-Jean-des-Champs) Eglise de Saint Ursin Saint-Jean-des-Champs dimanche 19 octobre 2025.
Visite patrimoine à Saint Ursin (Saint-Jean-des-Champs)
Eglise de Saint Ursin 19 Rue de L’If Millénaire Saint-Jean-des-Champs Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 14:30:00
fin : 2025-10-19 16:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Présentation de l’église de Saint Ursin et de son village. Histoire locale. .
Eglise de Saint Ursin 19 Rue de L’If Millénaire Saint-Jean-des-Champs 50320 Manche Normandie +33 6 13 13 93 06 patrimoine.ecritoire@hotmail.com
English : Visite patrimoine à Saint Ursin (Saint-Jean-des-Champs)
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite patrimoine à Saint Ursin (Saint-Jean-des-Champs) Saint-Jean-des-Champs a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Granville Terre et Mer