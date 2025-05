Visite patrimoine accompagnée – PLAISANCE Plaisance, 17 mai 2025 14:00, Plaisance.

« Plaisance Patrimoine Historique » organisoe, dans le cadre du 31ème Salon des Métiers d’Art de Plaisance, une visite patrimoine, guidée par Alain Lagors intitulée « Périple dans la bastide à la découverte des lieux d’instruction à Plaisance autrefois ».

Seront notamment évoqués les écoles communales de filles, de garçons, laïques et libres, les pensions et le cours complémentaire.

Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 jd.lartigue@yahoo.fr

English :

as part of the 31st Salon des Métiers d’Art de Plaisance, « Plaisance Patrimoine Historique » is organizing a heritage tour, guided by Alain Lagors, entitled: « Périple dans la bastide à la découverte des lieux d’instruction à Plaisance autrefois ».

The tour will focus on the communal schools for girls and boys, secular and free schools, boarding houses and the supplementary course.

German :

« Plaisance Patrimoine Historique » organisiert im Rahmen der 31. Kunsthandwerksmesse in Plaisance eine von Alain Lagors geleitete Führung durch das Kulturerbe mit dem Titel: « Périple dans la bastide à la découverte des lieux d’instruction à Plaisance autrefois » (Reise durch die Bastide zur Entdeckung der Bildungsstätten in Plaisance in früheren Zeiten).

Dabei werden insbesondere die kommunalen Schulen für Mädchen, Jungen, Laien und Freie, die Pensionen und der Zusatzkurs erwähnt.

Italiano :

nell’ambito del 31° Salon des Métiers d’Art de Plaisance, « Plaisance Patrimoine Historique » organizza una visita al patrimonio, guidata da Alain Lagors, dal titolo: « Un tour della bastide alla scoperta dei luoghi di istruzione della Plaisance del passato ».

La visita si concentrerà sulle scuole comunali femminili e maschili, sulle scuole laiche e libere, sui collegi e sul corso complementare.

Espanol :

en el marco del 31º Salón de Oficios de Arte de Plaisance, « Plaisance Patrimoine Historique » organiza un recorrido patrimonial, guiado por Alain Lagors, titulado: « Un recorrido por la bastida para descubrir los lugares de enseñanza de Plaisance en el pasado ».

El recorrido se centrará en las escuelas comunales de niñas y niños, las escuelas laicas y libres, los internados y el curso complementario.

