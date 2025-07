VISITE PATRIMOINE AU MOULIN BONIJOL Moulin Bonijol Vialas

VISITE PATRIMOINE AU MOULIN BONIJOL Moulin Bonijol Vialas jeudi 24 juillet 2025.

VISITE PATRIMOINE AU MOULIN BONIJOL

Moulin Bonijol Hameau de Figerolles Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 10:00:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Dans les vallées cévenole, les habitants ont restauré un moulin durant 20 ans. Mariette Emile, guide conférencière vous propose une visite sur le thème « La pierre et l’eau avec le Moulin Bonijol ». Découverte aussi des ouvrage en pierres sèches.

Dans les vallées cévenole, les habitants ont restauré un moulin durant 20 ans. Mariette Emile, guide conférencière vous propose une visite sur le thème « La pierre et l’eau avec le Moulin Bonijol ». Découverte aussi des ouvrage en pierres sèches. .

Moulin Bonijol Hameau de Figerolles Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 48 31 23

English :

In the Cévennes valleys, the locals have been restoring a mill for 20 years. Mariette Emile, guide and lecturer, offers you a tour on the theme of « Stone and water with the Bonijol Mill ». You’ll also discover the dry-stone structures.

German :

In den Tälern der Cevennen haben die Bewohner 20 Jahre lang eine Mühle restauriert. Die Fremdenführerin Mariette Emile bietet Ihnen eine Besichtigung zum Thema « Stein und Wasser mit der Mühle Bonijol » an. Entdecken Sie auch die Bauwerke aus trockenen Steinen.

Italiano :

Nelle valli delle Cévennes, la gente del posto sta restaurando un mulino da 20 anni. Mariette Emile, guida e docente, vi propone una visita sul tema « Pietra e acqua con il mulino di Bonijol ». Potrete anche scoprire le strutture in pietra a secco.

Espanol :

En los valles de las Cevenas, los lugareños restauran un molino desde hace 20 años. Mariette Emile, guía y conferenciante, le propone una visita sobre el tema « Piedra y agua con el molino de Bonijol ». También podrá descubrir las estructuras de piedra seca.

L’événement VISITE PATRIMOINE AU MOULIN BONIJOL Vialas a été mis à jour le 2025-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère