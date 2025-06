Visite Patrimoine au Roc à Granville Granville 3 juillet 2025 15:30

Manche

Visite Patrimoine au Roc à Granville Parking le Roc Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 15:30:00

fin : 2025-07-03 17:00:00

Date(s) :

2025-07-03

Au départ du parking du Roc à 15h30, nous progresserons vers l’église Notre-Dame du Cap Lihou.

Nous évoquerons l’histoire du lieu, le parvis entouré de maisons historiques débouchant sur des ruelles pittoresques.

Rendez-vous sur le parking du Roc.

Au départ du parking du Roc à 15h30, nous progresserons vers l’église Notre-Dame du Cap Lihou.

Nous évoquerons l’histoire du lieu, le parvis entouré de maisons historiques débouchant sur des ruelles pittoresques.

Rendez-vous sur le parking du Roc. .

Parking le Roc

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 13 13 93 06 patrimoine.ecritoire@hotmail.com

English : Visite Patrimoine au Roc à Granville

Departing from the Le Roc parking lot at 3.30pm, we’ll make our way to the church of Notre-Dame du Cap Lihou.

We’ll take a look at the history of the site, with its square surrounded by historic houses leading to picturesque alleyways.

Meet at the Roc parking lot.

German :

Wir starten um 15:30 Uhr auf dem Parkplatz Le Roc und gehen zur Kirche Notre-Dame du Cap Lihou.

Wir sprechen über die Geschichte des Ortes, den Vorplatz, der von historischen Häusern umgeben ist, die in malerische Gassen münden.

Wir treffen uns auf dem Parkplatz von Le Roc.

Italiano :

Partendo dal parcheggio Le Roc alle 15.30, ci dirigeremo verso la chiesa di Notre-Dame du Cap Lihou.

Osserveremo la storia del sito, con il suo piazzale circondato da case storiche che conducono a vicoli pittoreschi.

Appuntamento al parcheggio Le Roc.

Espanol :

Saldremos del aparcamiento de Le Roc a las 15:30 y nos dirigiremos a la iglesia de Notre-Dame du Cap Lihou.

Recorreremos la historia del lugar, con su patio rodeado de casas históricas que desembocan en pintorescas callejuelas.

Encuentro en el aparcamiento de Le Roc.

L’événement Visite Patrimoine au Roc à Granville Granville a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Granville Terre et Mer