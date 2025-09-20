Visite Patrimoine bâti, Patrimoine sacré, Chapelle Saint Joseph chapelle Saint Joseph La Ciotat

Visite Patrimoine bâti, Patrimoine sacré, Chapelle Saint Joseph 20 et 21 septembre chapelle Saint Joseph Bouches-du-Rhône

limité à 15/20 personnes, rendez-vous devant la grande porte de la Chapelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite guidée commentée par la Père Patrick passionné d’histoire et de patrimoine, prêtre de la paroisse

chapelle Saint Joseph Place Esquiros 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.83.89.33 »}] Bâtie entre 1697 et 1698, s’installa le Confrérie des Pénitents Noirs

