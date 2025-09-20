Visite patrimoine des Galeries Lafayette de Nice Massena Galeries Lafayette Nice Massena Nice

Visite patrimoine des Galeries Lafayette de Nice Massena Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Galeries Lafayette Nice Massena Alpes-Maritimes

Visite gratuite. 8 personnes par créneau. RDV à l’atrium (entrée Hôtel des Postes). 1h de visite par créneau.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Les Galeries Lafayette Masséna vous proposent une visite guidée de ce bâtiment historique et emblématique de la ville de Nice. Un rendez-vous privilégié pour une exploration exclusive du grand magasin, de son histoire et de son architecture. Ce parcours vous ouvrira les portes de certaines coulisses et vous fera découvrir de nouveaux aspects de votre enseigne préférée, ainsi que ses détails architecturaux cachés.

Galeries Lafayette Nice Massena 6 avenue Jean Médecin, 06000 Nice Nice 06000 Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

@Archives Galeries Lafayette