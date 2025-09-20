Visite Patrimoine du Village de Pitgam Pitgam Pitgam

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Vous allez maintenant découvrir les trésors cachés de Pitgam sur un circuit de 2,6km, présenté par les guides bénévoles.

Pour les journées du patrimoine, une randonnée vous est proposée par les guides patrimoines de Pitgam. Rendez-vous à 14h sur la place du village. Un circuit de 6km vous fera découvrir les trésors cachés : la mairie, l’ancienne gare, l’ancien hospice, etc..

Vous passerez par l’église Saint-Folquin. C’est un joyau de l’architecture religieuse flamande, elle abrite un riche mobilier, dont un retable du XVIIe siècle, un orgue du XVIIIe siècle et de jolis vitraux.

Les visiteurs se dirigeront ensuite vers le moulin Den Leuw, magnifiquement restauré. Il a été construit en 1774. La famille Dendrael en était les derniers propriétaires. Equipé de quatre ailes et d’une meule à farine, il s’oriente face au vent. Les meuniers du village vous expliqueront le processus de fabrication de la farine.

Situé dans un cadre pittoresque, vous aurez une vue imprenable sur la campagne environnante. Réservation obligatoire

Journées européennes du patrimoine 2025

Sandra Vandenbilcke / SHDF