Visite Patrimoine George Sand Le Château de Guillaume d’Ars Lourouer-Saint-Laurent
jeudi 22 octobre 2026 · Lourouer-Saint-Laurent
Informations pratiques
Lourouer-Saint-Laurent
Visite Patrimoine George Sand Le Château de Guillaume d’Ars
Ars Lourouer-Saint-Laurent Indre
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
L’Office de Tourisme propose des visites autour de George Sand.
Cette année, le Pays de George Sand met à l’honneur l’écrivaine la plus célèbre de la région ! En effet, 2026 marque les 150 ans de la disparition de George Sand, figure emblématique du XIXe siècle. Au programme, de nombreuses manifestations à découvrir toute l’année.. Aujourd’hui, coup de projecteur sur le Château d’Ars, l’un des châteaux des Beaux Messieurs de Bois-Doré . 6 .
Ars Lourouer-Saint-Laurent 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64 accueil@pays-george-sand.com
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English :
The Tourist Office offers tours around George Sand.
L’événement Visite Patrimoine George Sand Le Château de Guillaume d’Ars Lourouer-Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pays de George Sand