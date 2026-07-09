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AGENDA · Lourouer-Saint-Laurent

Visite Patrimoine George Sand Le Château de Guillaume d’Ars Lourouer-Saint-Laurent

jeudi 22 octobre 2026 · Lourouer-Saint-Laurent

Visite Patrimoine George Sand Le Château de Guillaume d’Ars Lourouer-Saint-Laurent

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Ars
Ville
36400 Lourouer-Saint-Laurent
Département
Indre
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Lourouer-Saint-Laurent

Visite Patrimoine George Sand Le Château de Guillaume d’Ars

Ars Lourouer-Saint-Laurent Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:00:00
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

L’Office de Tourisme propose des visites autour de George Sand.
Cette année, le Pays de George Sand met à l’honneur l’écrivaine la plus célèbre de la région ! En effet, 2026 marque les 150 ans de la disparition de George Sand, figure emblématique du XIXe siècle. Au programme, de nombreuses manifestations à découvrir toute l’année.. Aujourd’hui, coup de projecteur sur le Château d’Ars, l’un des châteaux des Beaux Messieurs de Bois-Doré . 6  .

Ars Lourouer-Saint-Laurent 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64  accueil@pays-george-sand.com

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English :

The Tourist Office offers tours around George Sand.

L’événement Visite Patrimoine George Sand Le Château de Guillaume d’Ars Lourouer-Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pays de George Sand