Visite patrimoine la rue d’Agon parking du cimetière (aire covoiturage) Agon-Coutainville dimanche 12 juillet 2026.

Agon-Coutainville

Visite patrimoine la rue d’Agon

parking du cimetière (aire covoiturage) 23 Avenue des Anciens de la 2ème Db Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:30:00

fin : 2026-07-12 15:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Visite patrimoine la rue d’Agon à Agon-Coutainville.

Adultes et enfants à partir de 10 ans. .

parking du cimetière (aire covoiturage) 23 Avenue des Anciens de la 2ème Db Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Visite patrimoine la rue d’Agon

L’événement Visite patrimoine la rue d’Agon Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-16 par Coutances Tourisme