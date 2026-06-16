Visite patrimoine la rue d’Agon parking du cimetière (aire covoiturage) Agon-Coutainville
Visite patrimoine la rue d’Agon parking du cimetière (aire covoiturage) Agon-Coutainville vendredi 28 août 2026.
Agon-Coutainville
Visite patrimoine la rue d’Agon
parking du cimetière (aire covoiturage) 23 Avenue des Anciens de la 2ème Db Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:30:00
fin : 2026-08-28 15:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Visite patrimoine la rue d’Agon à Agon-Coutainville.
Adultes et enfants à partir de 10 ans. .
parking du cimetière (aire covoiturage) 23 Avenue des Anciens de la 2ème Db Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Visite patrimoine la rue d’Agon
L’événement Visite patrimoine la rue d’Agon Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-16 par Coutances Tourisme
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