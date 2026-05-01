Visite Patrimoine Le Lorey. Au cœur du village, patrimoine vernaculaire rendez-vous parking de la mairie Le Lorey
Visite Patrimoine Le Lorey. Au cœur du village, patrimoine vernaculaire rendez-vous parking de la mairie Le Lorey samedi 30 mai 2026.
Le Lorey
Visite Patrimoine Le Lorey. Au cœur du village, patrimoine vernaculaire
rendez-vous parking de la mairie 1 Le Bourg Le Lorey Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Visite Patrimoine vernaculaire au cœur du village. Rendez-vous le samedi 30 mai à 14h30 sur le parking de la mairie. .
rendez-vous parking de la mairie 1 Le Bourg Le Lorey 50570 Manche Normandie +33 6 13 13 93 06 patrimoine.ecritoire@hotmail.com
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English : Visite Patrimoine Le Lorey. Au cœur du village, patrimoine vernaculaire
L’événement Visite Patrimoine Le Lorey. Au cœur du village, patrimoine vernaculaire Le Lorey a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô