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Visite Patrimoine Le Lorey. Au cœur du village, patrimoine vernaculaire rendez-vous parking de la mairie Le Lorey

Visite Patrimoine Le Lorey. Au cœur du village, patrimoine vernaculaire rendez-vous parking de la mairie Le Lorey

Visite Patrimoine Le Lorey. Au cœur du village, patrimoine vernaculaire rendez-vous parking de la mairie Le Lorey samedi 30 mai 2026.

Lieu : rendez-vous parking de la mairie

Adresse : 1 Le Bourg

Ville : 50570 Le Lorey

Département : Manche

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Le Lorey

Visite Patrimoine Le Lorey. Au cœur du village, patrimoine vernaculaire

rendez-vous parking de la mairie 1 Le Bourg Le Lorey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Visite Patrimoine vernaculaire au cœur du village. Rendez-vous le samedi 30 mai à 14h30 sur le parking de la mairie.   .

rendez-vous parking de la mairie 1 Le Bourg Le Lorey 50570 Manche Normandie +33 6 13 13 93 06  patrimoine.ecritoire@hotmail.com

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English : Visite Patrimoine Le Lorey. Au cœur du village, patrimoine vernaculaire

L’événement Visite Patrimoine Le Lorey. Au cœur du village, patrimoine vernaculaire Le Lorey a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô