Visite patrimoine Marcillat-en-Combraille

Visite guidée du bourg de Marcillat-en-Combraille, avec Alain Letellier (président de l’Association de Sauvegarde de l’Eglise et du Patrimoine Marcillatois).

place du Donjon Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 23 maisondelacombraille@orange.fr

English :

Guided tour of the village of Marcillat-en-Combraille, with Alain Letellier (president of the Association de Sauvegarde de l’Eglise et du Patrimoine Marcillatois).

German :

Führung durch den Marktflecken Marcillat-en-Combraille mit Alain Letellier (Vorsitzender der Association de Sauvegarde de l’Eglise et du Patrimoine Marcillatois, Vereinigung zur Erhaltung der Kirche und des Kulturerbes von Marcillat).

Italiano :

Visita guidata del villaggio di Marcillat-en-Combraille, con Alain Letellier (presidente dell’Association de Sauvegarde de l’Eglise et du Patrimoine Marcillatois).

Espanol :

Visita guiada del pueblo de Marcillat-en-Combraille, con Alain Letellier (Presidente de la Association de Sauvegarde de l’Eglise et du Patrimoine Marcillatois).

