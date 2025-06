Visite patrimoine Raconte-moi le D-Day à Omaha Saint-Laurent-sur-Mer 8 juillet 2025 10:00

Calvados

Visite patrimoine Raconte-moi le D-Day à Omaha
Saint-Laurent-sur-Mer
Calvados

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-07-15 12:00:00

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-26

Visite commentée de la plage d’Omaha Beach qui a connu le 6 juin 1944 le débarquement américain. Cette plage aussi nommée Omaha la sanglante est l’un des tragiques théâtres de la bataille de Normandie où de nombreux soldats ont marqué l’Histoire par leur héroïsme.

Réservation obligatoire. Places limitées.

Esplanade à côté du Monument Signal

Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie
+33 2 31 21 46 00
accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

English:

Guided tour of Omaha Beach, where the Americans landed on June 6, 1944. Also known as « Bloody Omaha », this beach was one of the tragic theaters of the Battle of Normandy, where many soldiers left their mark on history through their heroism.

Reservations required. Places limited.

German:

Kommentierte Besichtigung des Omaha Beach, an dem am 6. Juni 1944 die amerikanische Landung stattfand. Dieser Strand, der auch « Blutiger Omaha » genannt wird, ist einer der tragischen Schauplätze der Schlacht um die Normandie, wo viele Soldaten durch ihren Heldenmut Geschichte schrieben.

Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Anzahl von Plätzen.

Italiano:

Visita guidata di Omaha Beach, dove gli americani sbarcarono il 6 giugno 1944. Questa spiaggia, nota anche come « Bloody Omaha », fu uno dei tragici teatri della Battaglia di Normandia, dove molti soldati lasciarono un segno nella storia grazie al loro eroismo.

È indispensabile la prenotazione. I posti sono limitati.

Español:

Visita guiada de Omaha Beach, donde desembarcaron los estadounidenses el 6 de junio de 1944. Esta playa, también conocida como « Bloody Omaha », fue uno de los trágicos escenarios de la Batalla de Normandía, donde muchos soldados dejaron su huella en la historia por su heroísmo.

Imprescindible reservar. Plazas limitadas.

