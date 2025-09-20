Visite Patrimoine Sacré, Patrimoine Bâti Eglise Notre Dame de l’Assomption EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION La Ciotat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ouverte presque tous les jours de l’année, les journées européennes du patrimoine sont l’occasion de donner de la visibilité à cette église emblématique de La Ciotat. Construite entre 1603 et 1626 dans un style roman par l’architecte Nicolas d’Aix et son fils Balthasar, l’édifice se compose de 4 travées, voutées de croisées d’ogives. L’Eglise a été consacrée en 1678. N’hésitez pas à pousser les portes de cet édifice ciotadin à l’occasion des Journées européennes du patrimoine mais aussi toute l’année.

EGLISE NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION Port Vieux 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 42 57 03 01 L'église abrite une dizaine de chapelles toutes décorées d'autels, retables et peintures d'artistes du XVIIème et XVIIIème siècle.

