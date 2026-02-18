VISITE-PATRIMOINE SAINT-JULIEN-DU-TERROUX Saint-Julien-du-Terroux

VISITE-PATRIMOINE SAINT-JULIEN-DU-TERROUX

Eglise Saint-Julien-du-Terroux Mayenne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Partez avec un guide conférencier à la découverte du village de Saint-Julien-du-Terroux.

Siège d’une seigneurie au Moyen Âge, l’ancienne paroisse se trouve sous le patronage du premier évêque reconnu du Mans. Petit village à la frontière de l’Orne, Saint-Julien-du-Terroux conserve les traces d’un physicien et naturaliste du XVIIIe siècle, René-Antoine Ferchault de Réaumur, mort en 1757 dans la commune. Partez à la découverte de ce petit village du nord de la Mayenne.

Rdv devant l’église

Tout public Réservation obligatoire 02.43.58.13.00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr .

Eglise Saint-Julien-du-Terroux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

English :

Take a guided tour of the village of Saint-Julien-du-Terroux.

