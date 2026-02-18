VISITE-PATRIMOINE SAINT-JULIEN-DU-TERROUX Saint-Julien-du-Terroux
Eglise Saint-Julien-du-Terroux Mayenne
Partez avec un guide conférencier à la découverte du village de Saint-Julien-du-Terroux.
Siège d’une seigneurie au Moyen Âge, l’ancienne paroisse se trouve sous le patronage du premier évêque reconnu du Mans. Petit village à la frontière de l’Orne, Saint-Julien-du-Terroux conserve les traces d’un physicien et naturaliste du XVIIIe siècle, René-Antoine Ferchault de Réaumur, mort en 1757 dans la commune. Partez à la découverte de ce petit village du nord de la Mayenne.
Rdv devant l’église
Eglise Saint-Julien-du-Terroux 53110 Mayenne
Take a guided tour of the village of Saint-Julien-du-Terroux.
