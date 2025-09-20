Visite patrimoniale à Quintin La Fabrique-Atelier du Lin Quintin

Visite patrimoniale à Quintin La Fabrique-Atelier du Lin Quintin samedi 20 septembre 2025.

Visite patrimoniale à Quintin 20 et 21 septembre La Fabrique-Atelier du Lin Côtes-d’Armor

Gratuit, sans inscriptions ni réservations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir le patrimoine toilier et l’architecture en pan de bois de Quintin !

Cette année, le musée ouvre gratuitement pour vous faire découvrir le tissage du lin sur le métier à tisser ancien. En parallèle, vous découvrirez l’étude sur l’architecture du pan de bois à Quintin menée par la Région Bretagne à l’aide d’une maquette interactive, d’une carte géante, des dossiers d’inventaire et la visite guidée dans le centre-ville.

Animations

Samedi : visites de 30 mn

– pan de bois : à 10h30, 14h30 et 16h30

Dimanche : visites de 30mn

– pan de bois : à à 10h30, 14h30 et 16h30

La Fabrique-Atelier du Lin 1 rue des Degrés, 22800 Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne 07 85 38 40 96 http://www.facebook.com/lafabriqueatelierdulin La Fabrique-Atelier du Lin est le musée sur l’histoire du Lin de la Ville de Quintin, Petites Cités de Caractère.

Vous y découvrirez l’histoire du tissage du lin à Quintin qui a fait la prospérité de la ville au 18e siècle, la transformation de la tige en fibre avec les outils anciens, la démonstration du métier à tisser et l’actualité autour du lin.

Venez découvrir le patrimoine toilier et l’architecture en pan de bois de Quintin !

Ville de Quintin, Murielle Nicol, 2024