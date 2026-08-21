Visite patrimoniale commentée du bourg d’Ingrandes-Le Fresne, Syndicat d’initiatives,

Informations pratiques

Visite patrimoniale commentée du bourg d’Ingrandes-Le Fresne 19 et 20 septembre Syndicat d’initiatives Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire et de l’architecture d’Ingrandes avec l’association Tourisme Culture et Patrimoine – à 10h et 15h (durée 2h30)

Départ au Syndicat d’Initiatives – rue Michel

Syndicat d’initiatives Rue Michel, 49123 Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 49 50 84 57 »}]

Partez à la découverte de l’histoire et de l’architecture d’Ingrandes avec l’association Tourisme Culture et Patrimoine – à 10h et 15h (durée 2h30)

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