Visite patrimoniale, Concert de Musique Ancienne et Concert Rock Place de l’église Saint-Pierre-sur-Erve

Visite patrimoniale, Concert de Musique Ancienne et Concert Rock

Place de l’église Bistrot associatif Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:45:00

fin : 2026-03-28 23:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Concerts de Musique Ancienne à 17h et de Musique Actuelle à 20h30

A 17h Dans le cadre du Printemps des Musiques Anciennes, Saint Pierre sur Erve accueille le samedi 28 mars dans son église, un Concert de Musique Ecossaise et Irlandaise des XVII° et XVIII° siècle.

Ce concert sera précédé d’une visite du village proposée par le Pays d’Art et d’Histoire des Coëvrons. Rendez-vous à 15h45 devant l’église. Réservation obligatoire

A partir de 19h, le Bistro Associatif proposera un repas à 10 euros,

et à 20h30 le groupe Bad Charm nous offrira son groove et son swing. .

Place de l’église Bistrot associatif Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 47 13 35 29 president@cdf.saint-pierre-sur-erve.org

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English :

Early Music Concerts at 5 p.m. and Contemporary Music Concerts at 8:30 p.m

L’événement Visite patrimoniale, Concert de Musique Ancienne et Concert Rock Saint-Pierre-sur-Erve a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons