Visite patrimoniale de Châteauvallon Châteauvallon Ollioules

Visite patrimoniale de Châteauvallon Dimanche 21 septembre, 15h00 Châteauvallon Var

Gratuit sur réservation

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Venez découvrir le patrimoine architectural, culturel et naturel de Châteauvallon !

Niché dans une pinède vallonnée de 300 hectares qui domine la mer Méditerranée, Châteauvallon est un lieu unique créé en 1964. L'ensemble des bâtiments de Châteauvallon s'est vu décerner le label « Architecture contemporaine remarquable » en 2018 grâce à la singularité de l'œuvre et le caractère innovant et expérimental de la conception architecturale.

© Aurélien Kirchner