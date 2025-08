Visite patrimoniale de Châteauvallon JEP 2025 Châteauvallon, scène nationale d’Ollioules Ollioules

Visite patrimoniale de Châteauvallon JEP 2025 Châteauvallon, scène nationale d’Ollioules Ollioules dimanche 21 septembre 2025.

Visite patrimoniale de Châteauvallon JEP 2025

Châteauvallon, scène nationale d’Ollioules 795 chemin de Châteauvallon Ollioules Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Venez découvrir l’histoire du site de Châteauvallon, son évolution, les éléments architecturaux remarquables et son rôle culturel dans la région grâce à cette visite organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

.

Châteauvallon, scène nationale d’Ollioules 795 chemin de Châteauvallon Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 80 08 40 40 reservation@theatreliberte.fr

English : Heritage tour of Châteauvallon JEP 2025

Come and discover the history of the Châteauvallon site, its evolution, its remarkable architectural features and its cultural role in the region, thanks to this visit organized as part of the European Heritage Days.

German : Erbgut-Tour durch Châteauvallon JEP 2025

Entdecken Sie die Geschichte des Standorts Châteauvallon, seine Entwicklung, bemerkenswerte architektonische Elemente und seine kulturelle Rolle in der Region dank dieser Führung, die im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes organisiert wird.

Italiano : Visita al patrimonio di Châteauvallon JEP 2025

Venite a scoprire la storia del sito di Châteauvallon, il suo sviluppo, le sue notevoli caratteristiche architettoniche e il suo ruolo culturale nella regione in questo tour organizzato nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Venga a descubrir la historia del emplazamiento de Châteauvallon, su evolución, sus notables características arquitectónicas y su papel cultural en la región en esta visita organizada en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

L’événement Visite patrimoniale de Châteauvallon JEP 2025 Ollioules a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme Provence Méditerranée