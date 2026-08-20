AGENDA · Corbel
Visite patrimoniale de Corbel, Eglise de Corbel, Corbel
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise de Corbel · Corbel
Informations pratiques
Visite patrimoniale de Corbel Dimanche 20 septembre, 09h00 Eglise de Corbel Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite patrimoniale du village (Eglise, Vitraux d’Arcabas, Moulin du Rieu, Expo photos anciennes, Fours, Fontaines, Architecture locale,…)
Eglise de Corbel 73160 Corbel Corbel 73160 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Visite patrimoniale du village (Eglise, Vitraux d’Arcabas, Moulin du Rieu, Expo photos anciennes, Fours, Fontaines, Architecture locale,…)
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