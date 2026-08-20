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Visite patrimoniale de Corbel, Eglise de Corbel, Corbel

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise de Corbel · Corbel

Visite patrimoniale de Corbel, Eglise de Corbel, Corbel

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Corbel
Adresse
73160 Corbel
Ville
73160 Corbel
Département
Savoie

Visite patrimoniale de Corbel Dimanche 20 septembre, 09h00 Eglise de Corbel Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite patrimoniale du village (Eglise, Vitraux d’Arcabas, Moulin du Rieu, Expo photos anciennes, Fours, Fontaines, Architecture locale,…)

Eglise de Corbel 73160 Corbel Corbel 73160 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Visite patrimoniale du village (Eglise, Vitraux d’Arcabas, Moulin du Rieu, Expo photos anciennes, Fours, Fontaines, Architecture locale,…)

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