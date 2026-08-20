Visite patrimoniale de Corbel, Eglise de Corbel, Corbel

Informations pratiques

Visite patrimoniale de Corbel Dimanche 20 septembre, 09h00 Eglise de Corbel Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite patrimoniale du village (Eglise, Vitraux d’Arcabas, Moulin du Rieu, Expo photos anciennes, Fours, Fontaines, Architecture locale,…)

Eglise de Corbel 73160 Corbel Corbel 73160 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Visite patrimoniale du village (Eglise, Vitraux d’Arcabas, Moulin du Rieu, Expo photos anciennes, Fours, Fontaines, Architecture locale,…)

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