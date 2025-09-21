Visite patrimoniale de l’hôpital hôpital de Soissons Soissons

Visite patrimoniale de l’hôpital hôpital de Soissons Soissons dimanche 21 septembre 2025.

Visite patrimoniale de l’hôpital Dimanche 21 septembre, 10h00 hôpital de Soissons Aisne

Inscriptions obligatoire au CIAP

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

L’hôpital de Soissons que l’on nommait autrefois » hospices civils » structure l’ensemble du quartier. Renouvelé en 1990, il conserve néanmoins quelques parties enciennes que nous vous proposons de parcourir. En partenariat avec la direction de l’hôpital. Renseignements 03 23 93 30 56.

hôpital de Soissons 46, avenue du Général de Gaulle 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 03 23 93 30 56

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Soissons