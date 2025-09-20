Visite patrimoniale de Mougon Place de la fruitière Aigondigné

Visite patrimoniale de Mougon Samedi 20 septembre, 14h30 Place de la fruitière Deux-Sèvres

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

En marchant dans les rues de Mougon, nous observerons l’architecture, le paysage et tous les détails qui nous entourent afin de comprendre comment l’histoire a façonné le bourg. En complément de la visite, un livret sera remis aux participants afin de consulter des documents d’archives.

Place de la fruitière Place de la fruitière, Mougon, 79370 Aigondigné Aigondigné 79370 Mougon Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 28 06 28 https://www.caue79.fr/

