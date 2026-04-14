Visite Patrimoniale de Pitgam, Place de Pitgam, Pitgam

Visite Patrimoniale de Pitgam Dimanche 28 juin, 09h00 Place de Pitgam Nord

Gratuit sur inscription (20 personnes maximum)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Pitgam est connu pour son architecture flamande, sa mare et son carnaval…mais aussi pour ses monuments chargés d’histoire.

Rendez-vous sur la place du village pour partir, avec les guides villageois, à la découverte de ses incontournables et de ses trésors méconnus. Vous profiterez de superbes points de vue sur la campagne environnante et découvrirez un territoire aux particularités géographiques surprenantes, ainsi qu’un patrimoine remarquable, en partie classé.

Une visite conviviale et riche en découvertes vous attend.

Au programme de la journée :

* 9h00 – 11h00 : Visite patrimoine du Village, 2,6km. Riche de légendes, d’anecdotes et d’édifices patrimoniaux, vous allez découvrir les trésors cachés de Pitgam

* 11h00 – 12h00 : Visite de l’église St Folquin (sauf le 16 août mais ouverte en accès libre). Construite au XIᵉ siècle, elle abrite plus de cinquante objets inscrits ou classés aux Monuments historiques. Venez en découvrir l’histoire et l’architecture de type « église-halle », typique de la Flandre, aux côtés de Christelle membre d’Association 1072. Elle vous révélera les secrets et les anecdotes qui se cachent dans ses murs chargés d’histoire

* 12h00 – 14h00 : Montée à pied jusqu’au moulin (45 minutes) & pause déjeuner sur le site du moulin (prévoir son propre pique-nique).

* 14h00 – 16h00 : Visite du moulin Den Leeuw (5 pers. par petite visite de 30 minutes). Au début du XXème siècle, Pitgam possède encore trois moulins sur pivot. Il ne reste que le Moulin Den Leeuw, dit « moulin du Lion », d’une superficie de 5 mètres sur 3,60 mètres de largeur.

La forme de la toiture est typiquement flamande. Il appartient jusqu’en 1923 à la famille Dendrael. Aujourd’hui cette bâtisse est la propriété de la commune qui l’entretient avec l’aide de l’Association des Amis du Moulin. Le Moulin est ouvert sur l’après-midi en visite libre de 14h00 à 18h00.

Gratuit mais réservation préalable demandée. Places limitées à 20 personnes maximum.

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Journée enrichissante de visites conviviales à travers le village, son église et son moulin.