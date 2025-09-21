Visite patrimoniale de Vauvert Mairie de Vauvert Vauvert

Visite patrimoniale de Vauvert Dimanche 21 septembre, 14h30 Mairie de Vauvert Gard

Gratuit. Sans réservation.

Balade historique commentée

Centre-ville de Vauvert

Découvrez le centre-ville de Vauvert au fil d’une balade historique commentée, retraçant l’évolution de la cité à travers ses rues, ses monuments et ses anecdotes.

Une immersion vivante dans l’histoire locale.

Mairie de Vauvert Place du 8 mai 1945, 30600 Vauvert Vauvert 30600 Gard Occitanie

