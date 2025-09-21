Visite patrimoniale de Ville di Pietrabugno Ville di Pietrabugno Ville-di-Pietrabugno
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T09:30:00+ – 2025-09-21T16:+
Fin : 2025-09-21T09:30:00+ – 2025-09-21T16:+
Programme de la visite patrimoniale
9h30 – Départ de l’église Sainte-Lucie
• Accueil des participants
• Visite de l’église et découverte de son patrimoine historique, artistique et spirituel
• Pour faciliter le stationnement des paroissiens, les participants sont invités à rejoindre ensuite la mairie en voiture
10h – Départ de la mairie (parcours à pied)
• Passage par le hameau de Guaitella et découverte de son patrimoine
• Visite de la chapelle Saint-Roch
10h30 – Départ de la randonnée
• Découverte des anciennes fontaines
• Découverte des anciennes cultures en terrasse
• Présentation des techniques de construction d’un sentier muletier
12h – Découverte de la Nivera
• Visite explicative du bâtiment
• Présentation des techniques constructives de la Nivera de Bocca Pruna
• Mise en situation sonore : les quatre saisons de la Nivera
• Spuntinu partagé sur place et apéritif offert par l’association Festi’Ville
14h00 – Reprise de la visite
• Descente vers le hameau d’Alzetu et découverte de son patrimoine historique, littéraire et mémoriel (fours, fontaines, etc.)
• Retour à la mairie par le sentier, avec un arrêt à l’ancien lavoir du village
Association Festi’Ville