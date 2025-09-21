Visite patrimoniale de Ville di Pietrabugno Ville di Pietrabugno Ville-di-Pietrabugno

Visite patrimoniale de Ville di Pietrabugno Ville di Pietrabugno Ville-di-Pietrabugno dimanche 21 septembre 2025.

Visite patrimoniale de Ville di Pietrabugno Dimanche 21 septembre, 09h30 Ville di Pietrabugno Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00+ – 2025-09-21T16:+

Fin : 2025-09-21T09:30:00+ – 2025-09-21T16:+

Programme de la visite patrimoniale

9h30 – Départ de l’église Sainte-Lucie

• Accueil des participants

• Visite de l’église et découverte de son patrimoine historique, artistique et spirituel

• Pour faciliter le stationnement des paroissiens, les participants sont invités à rejoindre ensuite la mairie en voiture

10h – Départ de la mairie (parcours à pied)

• Passage par le hameau de Guaitella et découverte de son patrimoine

• Visite de la chapelle Saint-Roch

10h30 – Départ de la randonnée

• Découverte des anciennes fontaines

• Découverte des anciennes cultures en terrasse

• Présentation des techniques de construction d’un sentier muletier

12h – Découverte de la Nivera

• Visite explicative du bâtiment

• Présentation des techniques constructives de la Nivera de Bocca Pruna

• Mise en situation sonore : les quatre saisons de la Nivera

• Spuntinu partagé sur place et apéritif offert par l’association Festi’Ville

14h00 – Reprise de la visite

• Descente vers le hameau d’Alzetu et découverte de son patrimoine historique, littéraire et mémoriel (fours, fontaines, etc.)

• Retour à la mairie par le sentier, avec un arrêt à l’ancien lavoir du village

Ville di Pietrabugno Guaitella Ville-di-Pietrabugno 20200 Haute-Corse Corse 0615594538 Programme de la visite patrimoniale

9h30 – Départ de l’église Sainte-Lucie

• Accueil des participants

• Visite de l’église et découverte de son patrimoine historique, artistique et spirituel

• Pour faciliter le stationnement des paroissiens, les participants sont invités à rejoindre ensuite la mairie en voiture

10h – Départ de la mairie (parcours à pied)

• Passage par le hameau de Guaitella et découverte de son patrimoine

• Visite de la chapelle Saint-Roch

10h30 – Départ de la randonnée

• Découverte des anciennes fontaines

• Découverte des anciennes cultures en terrasse

• Présentation des techniques de construction d’un sentier muletier

12h – Découverte de la Nivera

• Visite explicative du bâtiment

• Présentation des techniques constructives de la Nivera de Bocca Pruna

• Mise en situation sonore : les quatre saisons de la Nivera

• Spuntinu partagé sur place et apéritif offert par l’association Festi’Ville

14h00 – Reprise de la visite

• Descente vers le hameau d’Alzetu et découverte de son patrimoine historique, littéraire et mémoriel (fours, fontaines, etc.)

• Retour à la mairie par le sentier, avec un arrêt à l’ancien lavoir du village Parking de l’église Sainte Lucie et de la mairie de Guaitella

Programme de la visite patrimoniale

Association Festi’Ville