Visite Patrimoniale du village de LIESSIES, Eglise de Liessies, Liessies

Informations pratiques

Visite Patrimoniale du village de LIESSIES 19 et 20 septembre Eglise de Liessies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Interroger notre patrimoine :

– l’église de Liessies

– le bâti lié à l’Abbaye

– le parc départemental de l’Abbaye

sont des témoins de l’histoire de notre territoire à redécouvrir lors de ces journées

Eglise de Liessies Rue de l’Abbaye Liessies 59740 Nord Hauts de France 0327618143

Interroger notre patrimoine :