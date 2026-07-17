AGENDA · Liessies
Visite Patrimoniale du village de LIESSIES, Eglise de Liessies, Liessies
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Liessies · Liessies
Informations pratiques
Visite Patrimoniale du village de LIESSIES 19 et 20 septembre Eglise de Liessies Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Interroger notre patrimoine :
– l’église de Liessies
– le bâti lié à l’Abbaye
– le parc départemental de l’Abbaye
sont des témoins de l’histoire de notre territoire à redécouvrir lors de ces journées
Eglise de Liessies Rue de l’Abbaye Liessies 59740 Nord Hauts de France 0327618143
Interroger notre patrimoine :