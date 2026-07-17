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AGENDA · Liessies

Visite Patrimoniale du village de LIESSIES, Eglise de Liessies, Liessies

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Liessies · Liessies

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Liessies
Adresse
Rue de l'Abbaye
Ville
59740 Liessies
Département
Nord

Visite Patrimoniale du village de LIESSIES 19 et 20 septembre Eglise de Liessies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Interroger notre patrimoine :
– l’église de Liessies
– le bâti lié à l’Abbaye
– le parc départemental de l’Abbaye
sont des témoins de l’histoire de notre territoire à redécouvrir lors de ces journées

Eglise de Liessies Rue de l’Abbaye Liessies 59740 Nord Hauts de France 0327618143
Interroger notre patrimoine :