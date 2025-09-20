Visite patrimoniale le long du parcours [ dé~rives ] Maison éclusière de Vineuil Monthou-sur-Cher

Visite patrimoniale le long du parcours [ dé~rives ] Maison éclusière de Vineuil Monthou-sur-Cher samedi 20 septembre 2025.

Visite patrimoniale le long du parcours [ dé~rives ] Samedi 20 septembre, 15h00 Maison éclusière de Vineuil Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Le parcours sonore [DÉ~RIVES] s’inscrit dans le paysage aux abords du Site éclusier de Vineuil sous la forme de cinq mâts : dressés comme des repères visuels et musicaux, ils invitent à une déambulation sensible d’une rive à l’autre du Cher pour redécouvrir la rivière et faire l’expérience du vivant.

Cette visite à deux voix, présentée par le Pays d’Art et d’Histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais et le Nouvel Espace du Cher, vous proposera une découverte patrimoniale autour de ce parcours.

Maison éclusière de Vineuil 349 Vineuil, 41400 Monthou-sur-Cher Monthou-sur-Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Maison éclusière de Vineuil

Le parcours sonore [DÉ~RIVES] s’inscrit dans le paysage aux abords du Site éclusier de Vineuil sous la forme de cinq mâts : dressés comme des repères visuels et musicaux, ils invitent à une d’une à…

Nouvel Espace du Cher et Communauté de Communes Val de Cher Controis