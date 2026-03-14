Visite Pays d’art et d’histoire Autour du port: paroles de femmes Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz

Visite Pays d’art et d’histoire Autour du port: paroles de femmes

Place Louis XIV Mairie de Saint-Jean-De-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Dans les rues de Saint-Jean-de-Luz, cette visite à deux voix, menée par notre guide conférencière et la conteuse Céline Latasa, fait résonner les voix des femmes du port.

De la marchande de poisson à la filetière, elles se croisent et rédigent une réclamation au Roi, révélant ainsi le quotidien et les aspirations féminines de leur époque. .

Place Louis XIV Mairie de Saint-Jean-De-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

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English : Visite Pays d’art et d’histoire Autour du port: paroles de femmes

L’événement Visite Pays d’art et d’histoire Autour du port: paroles de femmes Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Pays Basque