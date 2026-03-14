Visite Pays d’art et d’histoire Autour du port: paroles de femmes Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz
Visite Pays d’art et d’histoire Autour du port: paroles de femmes Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz mercredi 8 avril 2026.
Visite Pays d’art et d’histoire Autour du port: paroles de femmes
Place Louis XIV Mairie de Saint-Jean-De-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Dans les rues de Saint-Jean-de-Luz, cette visite à deux voix, menée par notre guide conférencière et la conteuse Céline Latasa, fait résonner les voix des femmes du port.
De la marchande de poisson à la filetière, elles se croisent et rédigent une réclamation au Roi, révélant ainsi le quotidien et les aspirations féminines de leur époque. .
Place Louis XIV Mairie de Saint-Jean-De-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
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English : Visite Pays d’art et d’histoire Autour du port: paroles de femmes
L’événement Visite Pays d’art et d’histoire Autour du port: paroles de femmes Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Pays Basque