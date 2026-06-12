Visite Pays d’Art et d’Histoire Autour du port paroles de femmes Saint-Jean-de-Luz
Visite Pays d’Art et d’Histoire Autour du port paroles de femmes Saint-Jean-de-Luz jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Visite Pays d’Art et d’Histoire Autour du port paroles de femmes
Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Dans les rues de Saint-Jean-de-Luz, cette visite à deux voix, menée par notre guide-conférencière et la conteuse Céline Latasa, fait résonner les voix des femmes du port.
De la marchande de poisson à la filetière, elles se croisent et rédigent une réclamation au Roi, révélant ainsi le quotidien et les aspirations féminines de leur époque.
Sur inscription au CIAP Les Récollets Errekoletoak ou dans les offices de tourisme
Nombre de places limité. .
Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr
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English : Visite Pays d’Art et d’Histoire Autour du port paroles de femmes
L’événement Visite Pays d’Art et d’Histoire Autour du port paroles de femmes Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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