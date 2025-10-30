Visite Pays d’Art et d’Histoire « Bordagain, îlot d’architecture » Ciboure

Visite Pays d’Art et d’Histoire « Bordagain, îlot d’architecture » Ciboure jeudi 30 octobre 2025.

Visite Pays d’Art et d’Histoire « Bordagain, îlot d’architecture »

Office de tourisme Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Flânez dans les rues de ce quartier remarquable, véritable catalogue d’architecture à ciel ouvert, puis prenez de la hauteur depuis la tour de Bordagain pour profiter d’un panorama exceptionnel à 360° ! (selon météo).

Attention: cette visite réclame une condition physique satisfaisante et est déconseillée aux personnes souffrant de vertige. Non Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Sur inscription auprès des offices de tourisme Nombre de places limité. .

Office de tourisme Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciboure@otpaysbasque.com

English : Visite Pays d’Art et d’Histoire « Bordagain, îlot d’architecture »

German : Visite Pays d’Art et d’Histoire « Bordagain, îlot d’architecture »

Italiano :

Espanol : Visite Pays d’Art et d’Histoire « Bordagain, îlot d’architecture »

L’événement Visite Pays d’Art et d’Histoire « Bordagain, îlot d’architecture » Ciboure a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Pays Basque