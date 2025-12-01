Visite Pays d’art et d’histoire « Coeur de ville » Office de tourisme Saint-Jean-de-Luz
Visite Pays d’art et d’histoire « Coeur de ville » Office de tourisme Saint-Jean-de-Luz mardi 23 décembre 2025.
Visite Pays d’art et d’histoire « Coeur de ville »
Office de tourisme 20 bd Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Date :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
A travers cette visite « Coeur de Ville », venez découvrir le port de pêche traditionnel, les maisons d’armateurs des XVIIème et XVIIIème siècles, sans oublier l’église Saint Jean-Baptiste, haut lieu du mariage de Louis XIV et de l’Infante d’Espagne Marie-Thérèse.
Vous serez également séduit par la promenade de la plage et ses charmantes maisons à passerelles, témoins de l’architecture naissante de cette cité balnéaire appréciée dès la Belle Epoque.
Sur inscription auprès des offices de tourisme.
Nombre de places limité. .
Office de tourisme 20 bd Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
