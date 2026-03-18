Visite Pays d’art et d’histoire Corsaires ! Suivez-nous ! Saint-Jean-de-Luz
Visite Pays d’art et d’histoire Corsaires ! Suivez-nous ! Saint-Jean-de-Luz vendredi 10 avril 2026.
Visite Pays d’art et d’histoire Corsaires ! Suivez-nous !
Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
EN FAMILLE !
Parcours théâtralisé
Au service des armateurs de la ville, un recruteur vous propose une formation accélérée pour vous préparer à une vie de corsaire. Il vous mènera à la rencontre de quelques figures du port, incarnées par le comédien Gianmarco Toto.
A la fin, il faudra choisir s’engager ou rester à quai !
Parents et enfants à partir de 5 ans.
Sur inscription au CIAP Les Récollets ou dans les offices de tourisme.
Nombre de places limité. .
Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr
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L’événement Visite Pays d’art et d’histoire Corsaires ! Suivez-nous ! Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Pays Basque