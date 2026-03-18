Visite Pays d’art et d’histoire Corsaires ! Suivez-nous !

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

EN FAMILLE !

Parcours théâtralisé

Au service des armateurs de la ville, un recruteur vous propose une formation accélérée pour vous préparer à une vie de corsaire. Il vous mènera à la rencontre de quelques figures du port, incarnées par le comédien Gianmarco Toto.

A la fin, il faudra choisir s’engager ou rester à quai !

Parents et enfants à partir de 5 ans.

Sur inscription au CIAP Les Récollets ou dans les offices de tourisme.

Nombre de places limité. .

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr

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L’événement Visite Pays d’art et d’histoire Corsaires ! Suivez-nous ! Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Pays Basque