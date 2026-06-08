Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite Pays d’art et d’histoire Corsaires ! Suivez-nous ! Saint-Jean-de-Luz

Visite Pays d’art et d’histoire Corsaires ! Suivez-nous ! Saint-Jean-de-Luz

Visite Pays d’art et d’histoire Corsaires ! Suivez-nous ! Saint-Jean-de-Luz lundi 17 août 2026.

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 17 août 2026

Fin : lundi 17 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Jean-de-Luz

Visite Pays d’art et d’histoire Corsaires ! Suivez-nous !

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 15:00:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

EN FAMILLE !
Parcours théâtralisé
Au service des armateurs de la ville, un recruteur vous propose une formation accélérée pour vous préparer à une vie de corsaire. Il vous mènera à la rencontre de quelques figures du port, incarnées par le comédien Gianmarco Toto.
A la fin, il faudra choisir s’engager ou rester à quai !
Parents et enfants à partir de 5 ans.
Sur inscription au CIAP Les Récollets ou dans les offices de tourisme.
Nombre de places limité.   .

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16  ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Pays d’art et d’histoire Corsaires ! Suivez-nous !

L’événement Visite Pays d’art et d’histoire Corsaires ! Suivez-nous ! Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)