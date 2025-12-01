Visite Pays d’art et d’histoire Eglise Saint-Jean-Baptiste, l’incontournable Rue Gambetta Saint-Jean-de-Luz

Visite Pays d’art et d’histoire Eglise Saint-Jean-Baptiste, l’incontournable Rue Gambetta Saint-Jean-de-Luz lundi 22 décembre 2025.

Visite Pays d’art et d’histoire Eglise Saint-Jean-Baptiste, l’incontournable

Rue Gambetta Parvis de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Au cœur de la ville et de son histoire, l’église Saint-Jean-Baptiste est un exemple incontournable de l’architecture religieuse du Labourd.

De ses galeries à balustres à son retable baroque, profitez d’un accès privilégié dans ce lieu de mémoire des pratiques cultuelles basques, en compagnie de nos guides-conférenciers.

Sur inscription au CIAP ou dans les offices de tourisme.

Nombre de places limité. .

Rue Gambetta Parvis de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr

English : Visite Pays d’art et d’histoire Eglise Saint-Jean-Baptiste, l’incontournable

German : Visite Pays d’art et d’histoire Eglise Saint-Jean-Baptiste, l’incontournable

Italiano :

Espanol : Visite Pays d’art et d’histoire Eglise Saint-Jean-Baptiste, l’incontournable

L’événement Visite Pays d’art et d’histoire Eglise Saint-Jean-Baptiste, l’incontournable Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme Pays Basque