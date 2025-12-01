Visite Pays d’art et d’histoire Eglise Saint-Jean-Baptiste, l’incontournable Rue Gambetta Saint-Jean-de-Luz
Au cœur de la ville et de son histoire, l’église Saint-Jean-Baptiste est un exemple incontournable de l’architecture religieuse du Labourd.
De ses galeries à balustres à son retable baroque, profitez d’un accès privilégié dans ce lieu de mémoire des pratiques cultuelles basques, en compagnie de nos guides-conférenciers.
Sur inscription au CIAP ou dans les offices de tourisme.
Nombre de places limité. .
Rue Gambetta Parvis de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr
