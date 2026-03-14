Visite Pays d’art et d’histoire Eglise Saint-Jean-Baptiste, l’incontournable Rue Gambetta Saint-Jean-de-Luz

Visite Pays d’art et d’histoire Eglise Saint-Jean-Baptiste

Visite Pays d’art et d’histoire Eglise Saint-Jean-Baptiste, l’incontournable Rue Gambetta Saint-Jean-de-Luz lundi 27 avril 2026.

Visite Pays d’art et d’histoire Eglise Saint-Jean-Baptiste, l’incontournable

Rue Gambetta Parvis de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27
fin : 2026-04-27

Date(s) :
2026-04-27

Au cœur de la ville et de son histoire, l’église Saint-Jean-Baptiste est un exemple incontournable de l’architecture religieuse du Labourd.
De ses galeries à balustres à son retable baroque, profitez d’un accès privilégié dans ce lieu de mémoire des pratiques cultuelles basques, en compagnie de nos guides-conférenciers.
Sur inscription au CIAP ou dans les offices de tourisme.
Nombre de places limité.   .

Rue Gambetta Parvis de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16  ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr

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L’événement Visite Pays d’art et d’histoire Eglise Saint-Jean-Baptiste, l’incontournable Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Pays Basque

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