Ciboure

Visite Pays d’Art et d’Histoire Le fort de Socoa le gardien de la baie

CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Accédez à l’enceinte du fort de Socoa avec nos guides-conférenciers et découvrez l’histoire de ce lieu emblématique.

Cette place forte construite par l’ingénieur François Ferry sous l’impulsion de Vauban n’aura plus de secrets pour vous ! Visite 1h00 Sur inscription. Nombre de places limité. .

CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciboure@otpaysbasque.com

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English : Visite Pays d’Art et d’Histoire Le fort de Socoa le gardien de la baie

L’événement Visite Pays d’Art et d’Histoire Le fort de Socoa le gardien de la baie Ciboure a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Pays Basque