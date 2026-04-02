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Visite Pays d’Art et d’Histoire Le fort de Socoa le gardien de la baie Ciboure

Visite Pays d’Art et d’Histoire Le fort de Socoa le gardien de la baie Ciboure

Visite Pays d’Art et d’Histoire Le fort de Socoa le gardien de la baie Ciboure samedi 9 mai 2026.

Adresse : CIAP Les Récollets Errekoletoak

Ville : 64500 Ciboure

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-09T15:00:00

Fin : 2026-05-09T16:00:00

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Ciboure

Visite Pays d’Art et d’Histoire Le fort de Socoa le gardien de la baie

CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09 16:00:00

Date(s) :
2026-05-09

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Cette place forte construite par l’ingénieur François Ferry sous l’impulsion de Vauban n’aura plus de secrets pour vous ! Visite 1h00 Sur inscription. Nombre de places limité.   .

CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16  ciboure@otpaysbasque.com

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English : Visite Pays d’Art et d’Histoire Le fort de Socoa le gardien de la baie

L’événement Visite Pays d’Art et d’Histoire Le fort de Socoa le gardien de la baie Ciboure a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Pays Basque

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