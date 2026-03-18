Visite Pays d’art et d’histoire Le petit théâtre de la mer

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

EN FAMILLE !

Balade contée

Avez-vous déjà assisté à la naissance d’une histoire d’amour entre deux phares ? Connaissez-vous les malheurs de Toto le corsaire ?

À travers une balade contée dans les rues luziennes, bien des histoires prendront vie grâce au kamishibai, le théâtre d’image japonais. Petits et grands découvriront ainsi le patrimoine autrement.

*Parents et enfants à partir de 4 ans.

Sur inscription au CIAP Les Récollets Errekoletoak ou dans les offices de tourisme.

Nombre de places limité. .

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr

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English : Visite Pays d’art et d’histoire Le petit théâtre de la mer

L’événement Visite Pays d’art et d’histoire Le petit théâtre de la mer Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Pays Basque