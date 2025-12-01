Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée Saint-Jean-de-Luz
Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée Saint-Jean-de-Luz samedi 27 décembre 2025.
Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée
Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
Posez un autre regard sur le port de pêche de Saint-Jean-de-Luz Ciboure à travers son histoire, depuis la chasse à la baleine jusqu’à son activité actuelle. Puis découvrez le fonctionnement de la criée grâce à un accès privilégié à ses frigos et entrepôts.
Sur inscription au CIAP Les Récollets-Errekoletoak ou dans les offices de tourisme. Nombre de places limité. .
Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr
English : Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée
German : Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée
Italiano :
Espanol : Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée
L’événement Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme Pays Basque