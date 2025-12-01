Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée Saint-Jean-de-Luz

Visite Pays d’art et d’histoire Le port de pêche et sa criée

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Posez un autre regard sur le port de pêche de Saint-Jean-de-Luz Ciboure à travers son histoire, depuis la chasse à la baleine jusqu’à son activité actuelle. Puis découvrez le fonctionnement de la criée grâce à un accès privilégié à ses frigos et entrepôts.

Sur inscription au CIAP Les Récollets-Errekoletoak ou dans les offices de tourisme. Nombre de places limité. .

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciap.recollets@baiestjeandeluzciboure.fr

